Durante la noche de este lunes 14 de marzo, el presidente de la República, Gabriel Boric, realizó su primera entrevista en profundidad en televisión, en la cual habló sobre su familia, abordó la temática de la salud mental en Chile, y comentó algunas curiosidades del cambio de mando, entre otros temas.

No obstante, uno de los momentos más comentados en redes sociales fue la intervención de la actual primera dama del país, Irina Karamanos, quien en ocasiones anteriores ya había mostrado interés en modificar el rol de su cargo, lo que quedó reafirmado en este nuevo diálogo político.

“Yo estoy aportando política y emocionalmente al proyecto del gobierno. Seguimos generando procesos de escucha para hacer cambios“, comenzó relatando la antropóloga en el programa conducido por Don Francisco, Las Caras de la Moneda.

“En mi caso en particular, me propuse cambiar el espacio. No me identifico mucho con el rol de primera dama pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, porque no soy ni primera ni dama“, aseguró la activista feminista.

“En ese sentido pienso que hay que salir del término conservador y clasista, y por eso creo que tomamos un desafío muy interesante, en cual el feminismo quizás no está en esos lugares“, sentenció la también socióloga.

Por su parte, Boric respaldó el trabajo de Irina, destacando que fue la encargada de coordinar “una actividad muy importante para nosotros“.

“Yo prometí cumplir la Constitución y las leyes por los pueblos de Chile. Al día siguiente Irina organizó una actividad en los patios de La Moneda con los representantes de todos los pueblos de Chile en donde se realizó una rogativa. Desde el pueblo Chango, Rapa Nui, Yagán, Kawésqar, Mapuche, Pehuenche, Aymara y Diaguita, y fue tremendamente emocionante sentir de que estamos contribuyendo“, destacó el magallánico.

“La pega que hizo ahí fue muy importante, y esa apertura, de volver a encontrarnos y abrazarnos, es parte de la pega que queremos realizar como proyecto“, culminó el mandatario.