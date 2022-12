Irina Karamanos concreta salida de La Moneda y oficializa cierre de la Coordinación Sociocultural

Tras meses de especulaciones, Irina Karamanos concretó esta mañana su salida de la Coordinación Sociocultural de La Moneda y, con ello, el trasapaso de las fundaciones a su cargo a los respectivos ministerios.

Fue en octubre pasado cuando la antropóloga y pareja del presidente Gabriel Boric confirmó en CHV Noticias su salida del gobierno. “Voy a seguir apoyando desde otro lugar, pero más de bajo perfil”, señaló en aquella oportunidad.

Desde entonces y, tras varias polémicas como el presunto gabinete que, por decreto, llevaría su nombre, la también socióloga realizó el anuncio durante una pauta dedicada a entregar un balance de su gestión.

De esta forma, Karamanos anunció que está finalizando el proceso de aprobación de las modificaciones estatutarias que permitirían el cierre de la Coordinación Sociocultural a partir del 31 de diciembre de este año.

“No me identifico con el rol”

Con 33 años y una larga trayectoria tanto académica como en las filas de Convergencia Social, la graduada de la Universidad de Heidelberg, Alemania, asumió el cargo de primera dama y coordinadora sociocultural de la Presidencia el pasado 11 de marzo de 2022.

Antropóloga, socióloga, politóloga y activista feminista, Karamanos cuestionó en diversas ocasiones la naturaleza del cargo que lo tocó comandar. “No me identifico mucho con el rol de primera dama pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, porque no soy ni primera ni dama”, sostuvo en una entrevista a principios de año.

