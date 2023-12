La tajante respuesta de Isabel Allende por prohibición de sus libros en Florida: “Es vergonzoso y peligroso”

Dos libros de la escritora chilena Isabel Allende fueron prohibidos esta semana en el condado de Organge, Florida, en Estados Unidos: Se trata de las obras La Casa de Los Espíritus y Más allá del invierno.

¿Las razones? Según medios locales, el origen de la censura estaría en una ley impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, la cual restringe cualquier material educativo con referencias sexuales o LGTBI+ en las salas de clases.

La destacada novelista no fue la única víctima, pues el periódico Orlando Sentinel publicó la semana pasada un extenso listado de dos páginas con los 673 libros que han sido retirados de las escuelas solo en 2023.

Otros libros incluidos en dicho listado son Kafka en la orilla (Haruki Murakami), El cuento de la criada (Margaret Atwood), El amor en tiempos de cólera y Crónica de una muerte anunciada (Gabriel García Márquez), Juego de Tronos (George R.R. Martin) y Siddhartha (Hermann Hesse).

Ahora, fue la propia Isabel Allende quien se refirió al polémico veto y fue clara al repudiar las acciones levantadas en Florida, Estados Unidos.

“Me opongo de manera absoluta a la prohibición de libros. Es vergonzoso y peligroso en una democracia“, dice la chileno-estadounidense en una parte del comunicado.

No soy la única autora censurada en el sur de los Estados Unidos. Tampoco es la primera vez que me ocurre. A veces basta el reclamo de un solo padre o madre para que la escuela retire el libro. Ya me sucedió hace algunos años en Carolina del Norte, donde prohibieron La Casa de los Espíritus, pero un grupo de maestros defendió el libro ante la Junta de Educación del estado (Board of Education) y lo reinstalaron.

Esta medida tendrá el efecto contrario al deseado por el gobernador, ya que basta que algo se les prohíba a los jóvenes para que quieran leerlo.

