“No olvido su último abrazo”: Isabel Allende se emocionó en discurso por 50 años del Golpe

La senadora e hija del ex presidente Salvador Allende, Isabel Allende Bussi, entregó un emotivo discurso en la ceremonia en conmemoración por los 50 años del Golpe de Estado en Chile. Al comenzar sus palabras, la parlamentaria se emocionó al reconocer lo difícil que fue escribir un discurso para esta instancia. “He tratado de hacer un relato, créanme, no ha sido fácil, más bien ha sido triste y doloroso. Me tocó ser la última persona del entorno de mi padre y entrar al palacio ese día“, señaló Allende, quien después indicó que “no olvido su último abrazo, su calidez, su amor infinito y su humor”.