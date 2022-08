Isabel Allende anunció su respaldo al Apruebo: “La nueva Constitución ataca los fundamentos del patriarcado”

La periodista, guionista y escritora chilena, Isabel Allende, cumplió durante el martes 80 años de edad y 40 del estreno de su primera novela La Casa de los Espíritus. Sus 22 libros han vendido más de 70 millones de copias en 42 idiomas a nivel mundial. Pero Allende además está pendiente de la contingencia nacional y en una entrevista a La Tercera, se refirió al proceso constituyente que se vive en el país y dio a conocer su intención de votar Apruebo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

“Creo que somos el único país en el mundo que se puede dar el lujo de pensar en su futuro y decir qué visión de país queremos. Y esto es lo que vamos a construir hipotéticamente ahora. Ojalá la Constitución sea aprobada. Va a necesitar muchas enmiendas, pero una vez que sea aprobada”, dijo.

En ese sentido, aseguró que los jóvenes, en relación con su generación, tienen otras prioridades y serán quienes heredarán Chile. “A ellos les interesa el clima, la naturaleza, la defensa del planeta, que está en la Constitución. Ya para ellos la diferencia de género no tiene ningún sentido, entonces el machismo ya deja de tener el peso que tenía. O sea, la nueva Constitución ataca los fundamentos del patriarcado y eso es lo que tiene tan alterada a la derecha“, afirmó.

La escritora sostuvo que, aunque el aborto es una medida extrema, las mujeres deben tener la posibilidad de escoger. “La maternidad no puede ser obligada, no puede ser impuesta por el gobierno ni por la Iglesia. Y además tiene sus límites, porque tampoco vas a abortar a una criatura de seis meses, ¿no? Entonces, cuando se habla en general que la Constitución promueve el aborto, no pues, la Constitución le da el derecho a la mujer a abortar y luego vamos a legislar en qué forma exactamente“. aseguró.

En cuanto al derecho a la muerte digna, piensa que hay situaciones en las que eso debe ser posible. “Mis padres murieron en mis brazos, mi hija murió en mis brazos, y sé cómo es la muerte. La muerte puede ser digna, puede ser acompañada, puede ser sin dolor o puede ser un horror. Y en los países más avanzados hay el derecho a morir”, dijo.

Finalmente, con respecto a su carrera y ante un posible retiro, fue categórica en señalar que lo concretará “cuando me falle la atención, cuando no logre enfocarme, porque el tipo de libro que yo escribo requiere mucha investigación”.