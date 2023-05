Isapres tildan a ley corta del gobierno como “un engaño”: “Conduce por la fuerza a un monopolio estatal”

La Asociación de Isapres se refirió este jueves a la propuesta de ley corta enviada por el gobierno, la cual llega a cinco meses del fallo de la Corte Suprema que dictaminó que las aseguradoras deberán restituir los cobros en exceso por tabla de factores que cobraron por sus servicios.

En este sentido, el superintendente de Salud, Víctor Torres, confirmó ayer miércoles que los cobros en excesos que realizaron las aseguradoras y que deberán ser devueltos, en forma de de excedentes, a los usuarios, ascienden al monto de $1.121.615.765.157, número que puede aumentar, ya que se calculó en UF.

Al respecto, por medio de un comunicado, la asociación liderada por Gonzalo Simón sostuvo que “el proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”.

“La propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapre y en particular con los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”, agrega.

Asimismo, la organización apuntó que “la iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema Isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas. Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas”.

“Hemos sobrevivido una cruenta pandemia, combinando los esfuerzos públicos y privados. Esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud”, cerraron.