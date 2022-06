“Nula conectividad”: Muere adolescente de Isla Santa María que estuvo 3 días con dolores y fue traslado en bote

Conmoción generó en la comunidad de la Isla Santa María, comuna de Coronel, la muerte de un adolescente de 16 años el reciente martes 7 de junio.

Según las informaciones preliminares entregadas por los residentes de la zona, el joven habría estado tres días con fuerte dolores abdominales, sin embargo, luego de ser trasladado al continente, perdió la vida cuando estaba siendo atendido en el hospital de la zona por una posible pancreatitits.

Lo anterior, conforme a lo que denuncian dirigentes del sector, tal y como había revelado CHV Noticias en un reportaje hace algunos días, sería debido a la falta de especialistas y a la poca disponibilidad de traslados desde el territorio insular hacia el continental.

En ese sentido fue que Ariel Duran, concejal de Coronel, entregó declaraciones a este medio en las cuáles asegura que la Isla Santa María sufre un problema “crónico” de conectividad.

“Después de varios años se pensó que la solución había llegado con un transbordador, el que lamentablemente suma varios episodios que han dejado a la Isla sin transporte. Esta vez lleva más de dos semanas sin funcionar y no sabemos cuándo volverá a la normalidad“, precisa.

“No hay posibilidad de aplicar exámenes básicos”

“El día de hoy (martes) fue extremadamente crítico porque los protocolos no funcionaron, no hubo embarcación de reemplazo ni avioneta, ni de la Armada ni helicóptero, y esta mañana (martes) los isleños sacaron a uno de sus hijos en un bote de pesca y en menos de 12 horas regresó en una lancha pesquera, fallecido ante llantos y lamentos de familiares y amigos“, lamentó Duran.

“Nuevamente el Estado le falló a los isleños. No solo tienen escasas posibilidades de progresar con instrumentos de fomento inútiles, ahora se suma la ausencia de transporte público seguro y digno“, añade la autoridad de Coronel.

En esa misma línea, el concejal asegura que la muerte de este joven de 16 años revela la absoluta falta de resolutividad en la isla. “No hay posibilidad de aplicar exámenes básicos que permitan diagnosticar y priorizar. Esta es una deuda de la salud primaria, porque no basta con un médico; también requiere medios de apoyo”, enfatiza.

“Hoy día la Isla Santa María está de duelo y el Estado de Chile nuevamente ausente. Necesitamos una política de rezago y de zonas aisladas de manera urgente“, sentencia.

“La vida de los isleños depende de la conectividad”

Por su parte, la dirigenta vecinal de Puerto Norte de la Isla Santa María Aurora Chamorro, indica que el adolescente fue trasladado por los medios de sus padres, y reafirmó que estuvo tres días con dolores.

“El médico no era lo suficientemente experto para evacuarlo. Que digan que el clima no lo permitía es mentira. Como no iba a venir un helicóptero. Hay un montón de dolor. Las cosas que pasan en la isla son tremendas”, revela.

“La conectividad acá en la isla es pésima. El estado no abre licitaciones para poder tener mejores embarcaciones. Supuestamente el martes tendría que haber estado la barcaza funcionando y hoy nos dicen que no está lista. El estado no se ha puesto en nuestro lugar. No puede ser que la isla esté dependiente de una embarcación, siendo que hay muelles. Acá estamos muy mal. La vida de los isleños depende de la conectividad”, denuncia Chamorro.

Desde el municipio de Coronel

Desde la Municipalidad de Coronel emitieron un comunicado denunciando las graves carencias que tiene la isla, lamentando la situación y poniéndose a disposición de la familia de la víctima para todo lo que sea necesario.

“Es inconcebible que en 2022 aún debamos lamentar situaciones como ésta, la cual nos deja de manifiesto que en nuestro país aún existen graves e inapropiadas situaciones de desigualdad. Y es que la pérdida de este estudiante del Liceo Juan José Latorre, solo viene a reforzar la sensación de abandono en materia de conectividad que nuestro sector insular vive actualmente”, indican.

Lo anterior, habría quedado de manifiesto en una reunión en la cual participaron dirigentes sociales, Gobernación Marítima y las Seremis de Transportes y Obras Públicas; “momento en el que clamamos por una pronta solución para nuestra gente”.

“Elevamos nuestras oraciones en su memoria, entendiendo que su partida significa una irreparable pérdida para todos quemes le conocieron. Por lo mismo, nuestros equipos se encuentran totalmente a disposición de la familia afectada, tanto en el continente como en nuestro territorios insular, con el fin de poder dar algo de paz a sus seres queridos”, lamentan.