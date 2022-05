Llaman a no usarlos: ISP detecta 39 lotes de preservativos masculinos con fallas de calidad

Desde el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), a través del Departamento Agencia Nacional de Dispositivos Médicos Innovación y Desarrollo (ANDID), se informó sobre el no uso, cese de distribución y cuarentena preventiva de 39 lotes de preservativos de látex masculinos.

En detalle, se trata de la marca Suzhou Colour-Way New Material Co. LTD, de China y que fueron importados y distribuidos por Cegamed Chile S.A.

Inclusive, según advirtieron, algunos de estos lotes afectados fueron adquiridos por intermediación de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (Cenabast).

Explicaron que dicha determinación sanitaria se debe a las notificaciones recibidas por el ISP en relación a defectos de la calidad de estos productos, junto a los resultados de un estudio de análisis de cinco lotes, que verificó que no cumplen con los parámetros de cantidad de lubricante, dimensiones y espesor.

Los lotes afectados son:

Producto de este problema, el ISP hizo un llamado a no utilizar estos preservativos -sobre todo los lotes indicados en la imagen anterior- y la recomendación es que sean devueltos al establecimiento de salud donde fueron recibidos o adquiridos.

Finalmente, desde el instituto indicaron que a los profesionales de la salud se les solicita dejar los lotes indicados en cuarentena, en caso de mantener en stock. Además , deben comunicar la situación al correo tecnovigilancia@ispch.cl.