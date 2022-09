Tras impasse con el pdte. Boric: Israel amonestará a embajador chileno por “comportamiento sin precedentes”

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se refirieron este viernes al impasse diplomático que protagonizó el jueves el Presidente de la República, Gabriel Boric, con el embajador en Chile de dicho país.

“Israel considera sumamente grave el comportamiento desconcertante y sin precedentes de Chile. El hecho afecta seriamente las relaciones entre los países”, manifestaron a través de su cuenta de Twitter

Además, indicaron que “el embajador de Chile en Israel fue citado este domingo por el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores para una llamada de amonestación en la que se dará una respuesta clara al embajador de Israel”.

1/2 Israel views with severity the puzzling & unprecedented behavior of Chile. This seriously harms the relations between the two countries.

The Chilean Ambassador to Israel has been summoned by the Director General of the MFA on Sunday for a reprimanding conversation

