Iván Cabrera rompe el silencio tras ser detenido presuntamente por VIF: “Sé perfectamente lo que he hecho”

En medio de los rumores que apuntaban a su supuesta detención por violencia intrafamiliar y lesiones, Iván Cabrera decidió utilizar su Instagram para referirse a la situación ocurrida durante la madrugada del domingo.

Mediante un video, el ex Discípulo del Chef expuso que se mantiene “tranquilo” y a la espera de lo que resuelva la justicia en esta materia, asegurando que en esta publicación buscaba “explayarme con mi verdad”, poniendo a disposición sus propios antecedentes.

Fue así como el bailarín se refirió a lo ocurrido en el marco de su regreso con Antonella (Muñoz), quien era su ex pareja: “Todo el mundo, desde mi familia, amigos y ustedes, se sorprendieron y me preguntaban cómo era posible que haya vuelto con ella después de todo lo que ella me hizo”.

Lo anterior se vincula a cuando Muñoz realizó una transmisión en vivo con la periodista Cecilia Gutiérrez, momento en que ella acusó a Cabrera de haberla violentado durante su relación.

“Sí, fue terrible, pero sentí que cuando se reivindicó fue valiente, lo consideré como algo digno de destacar y la acompañé, en especial porque me pidió que no le diera la espalda, así que la acompañé en todo momento”, continuó.

Posteriormente, según el ex chico Yingo, comenzó a reencontrarse con las cualidades de ella que lo habían enamorado antes, asegurando que “esto tiene que ver con el amor, aunque mucha gente se ría y aunque lo vea ridículo. Es amor lo que yo siento”.

“En esta situación de pareja somos nosotros quienes saben qué es lo que pasa. Somos nosotros los que supimos qué fue lo que era tocar fondo con la situación, luego de eso un sinfín de cosas”, agregó.

Pero todo cambiaría tiempo después, ya que Cabrera acusó que “cuando no estás en tus 5 sentidos, todas tus sensaciones se exacerban y quedan grandes episodios negativos, por ende todo lo sucedido esta madrugada es algo complejo para mí, en especial porque hay gente tras de mí que sufre”.

¿Qué ocurrió con la detención?

Respecto del proceso en sí mismo, Iván apuntó a que “salí libre después de todo el procedimiento que se hizo”, afirmando que “no tenía antecedentes ni nada que a final de cuentas generara algo más grave”.

“Me quedo tranquilo con mi propia persona, sabiendo que mi familia y amigos saben quien soy: Una persona intachable, correcta, que siempre quiere tirar para arriba“, enfatizó el artista, señalando que “sé perfectamente lo que he hecho, no estoy detenido”.

Finalmente, el también influencer advirtió que “no puedo andar por la vida escondiéndome si no he cometido ningún delito y tampoco dar, y dar, y dar explicaciones”. Por lo mismo, dijo que no volverá a referirse al tema y que “todo seguirá en la justicia”.

“Han sido horas largas para mí, estoy agotado mental y emocionalmente, me hubiese encantado que esto no terminara así, pero, desafortunadamente, esto te demuestra que no estábamos para estar juntos“, sentenció.

