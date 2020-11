El senador Iván Moreira (UDI) criticó a la presidenta de su partido, Jacqueline Van Rysselberghe luego de que la timonel cuestionara a los parlamentarios oficialistas por apoyar el segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.

El parlamentario fue uno de los que apoyó la iniciativa e incluso pidió al Congreso que no se vetara el proyecto en el Tribunal Constitucional.

Además y de cara a la votación del proyecto en el Senado, Moreira ya comprometió su voto junto con los senadores UDI, José Durana y David Sandoval.

En una entrevista en El Mercurio, la líder gremialista criticó en duros términos los votos de los parlamentarios de Chile Vamos. “Lo del miércoles no fue fruto de la desunión, fue fruto del populismo“, expresó.

Lee también: Senador Durana (UDI) podría ser el quinto voto de Chile Vamos a favor del segundo retiro del 10%

Además apuntó que en el conglomerado “hay miedo a las funas. Ya no hay coraje para defender las ideas”.

“La UDI tiene que revisar bien cómo va a elegir a sus parlamentarios en la próxima elección. Al final del día no sé si vale la pena tener parlamentarios que engrosan las filas, pero que actúan con la izquierda“, agregó Van Rysselberghe.

En ese sentido, Moreira respondió a través de Twitter, emplazándola directamente.

“Al parecer comenzaron las amenazas de la Pdta. de la UDI para quienes votaremos el 10% . ¿Nos van a perseguir por tener sensibilidad social y no abandonar a la gente en momentos difíciles? No aceptaremos provocaciones de quién no tuvo liderazgo y destruyó la UDI”, manifestó.