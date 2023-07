Iván Moreira por Caso Convenios: “Caval y Penta son niños de pecho con lo que estamos viendo hoy”

El senador Iván Moreira (UDI) se refirió en conversación con CHV Noticias al Caso Convenios y el asedio que rodea al gobierno. El legislador defendió que el pdte. Gabriel Boric realice la gira y argumentó que “uno no le puede pegar por todo al presidente, porque la gente no te cree”. Además, comparó este episodio de cuestionadas asignaciones con otros casos, incluido el financiamiento irregular de la política. “Caval y Penta son niños de pecho con lo que estamos viendo hoy, porque la plata que se robaron es de todos los chilenos. Las otras platas para campañas eran de privados”, expresó. Incluso apuntó que “no cometí ningún delito, porque no era delito. Lo que hice fue cometer una irregularidad y tuve que pagar una multa”.