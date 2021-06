El senador Iván Moreira (UDI) dijo que la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) es “mucho más peligrosa” que el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue.

El legislador gremialista fue consultado respecto a un eventual anuncio de parte de la parlamentaria de la falange como candidata presidencial, teniendo en cuenta que en Unidad Constituyente pretenden hacer unas primarias ciudadanas junto a Paula Narváez (PS).

Respecto a esta opción, y a la alta aprobación que ha tenido la ex ministra de Educación en las encuestas, Moreira afirmó que “cuando a mí me hablan de Yasna Provoste, una candidata que no es candidata, que dice que está reflexionándolo y pensándolo, yo puedo decir que, entre Yasna Provoste y (Daniel) Jadue, es mucho más peligrosa Provoste”.

“Dime con quién andas y te diré quién eres, es cosa de ver con quién ha firmado los proyectos de ley en los últimos tiempos, que son de extrema izquierda”, concluyó.

Anteriormente, el propio senador Moreira manifestó que el alcalde de Recoleta “le ha hecho daño al país” con sus afirmaciones, al igual que el Partido Comunista.

Según la última encuesta Cadem, hay un triple empate entre Jadue, Provoste y Joaquín Lavín, todos con un 13% de las preferencias. En el cuarto lugar aparece la diputada Pamela Jiles con un 8%.