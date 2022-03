Este viernes, el gobierno entrante finalizó su primeros cinco días hábiles al mando. Durante esta semana, tanto del presidente Gabriel Boric como de su gabinete comenzaron a realizar diversas actividades.

Uno de los hitos más llamativos de estas primeras jornadas lo protagonizó la ministra del Interior, Izkia Siches, quien viajó hasta la Araucanía junto a otros Secretarios de Estado. Rumbo a la comunidad de Temucuicui, la comitiva se encontró con autos incendiados y comenzaron a oír disparos, tras lo cual decidieron abandonar el lugar.

No obstante, pese a este tenso episodio vivido por la avanzada y las críticas que se generaron en torno a los protocolos de seguridad, la ministra Siches dio un buen cierre a esta primera semana de trabajo y emitió un tuit haciendo un balance de este primer capítulo.

“Fue una semana intensa”, comenzó diciendo la ex presidenta del Colegio Médico junto a un video en que recopila algunos de los momentos más relevantes de lo que ha sido el cambio de mando. Posteriormente, indicó que “me ha tocado liderar un ministerio exigente, sin descuidar mi labor de mamá“.

La máxima autoridad del ministerio del Interior estableció que “si bien ha sido cansador, he sentido la gratificación de trabajar por todas las personas de este país”. Para finalizar, dijo “muchas gracias a quienes me han dado su apoyo y a mi equipo”.

