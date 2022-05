Izkia Siches advierte que “llevar FF.AA. y arremeter con todo el territorio” podría afectar a uniformados y civiles

La ministra del Interior, Izkia Siches, nuevamente se refirió este jueves a la aplicación “acotada” del Estado de Excepción, medida que se encuentra vigente en parte de La Araucanía y del Biobío, específicamente en las carreteras y rutas de la zona.

Al respecto, la secretaria de Estado argumentó en Radio Cooperativa que “no desestimamos evaluar algunas carreteras o rutas donde estas labores preventivas se puedan extender”, en relación a la posibilidad de ampliar la medida a nuevos sectores.

Junto a esto, aseguró que las “Fuerzas Armadas están capacitadas para la guerra, no para el orden público. Por ello, desactivar las bandas es con inteligencia y la investigación de las policías y del Ministerio Público”.

Es por lo anterior que la titular de Interior aseguró que “llevar FF.AA y arremeter con todo el territorio podría producir daño tanto en uniformados como en los civiles”.

“He visto a parlamentarios y gente de la opinión pública solicitando más y más militares y quiero ser muy clara: esa no va a ser la solución de fondo. No vamos a llevar militares a un enfrentamiento directo ni a tampoco a Carabineros”, zanjó.

Finalmente, declaró que “intentar hacer atajos nos ha dado malos resultados como país y nuestro objetivo es hacernos cargo de los problemas de fondo”.

Las palabras de Siches se producen dos días tras la muerte de Segundo Catril, el trabajador forestal mapuche que fue baleado durante el ataque a un bus en Lumaco el martes.

Además, durante la jornada del miércoles, el Ejecutivo envió como representante al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para acompañar a la familia del hombre fallecido y para reunirse con las policías. Misma jornada en la que comunidades pidieron al presidente Gabriel Boric y a Siches que visiten la zona.