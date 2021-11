La presidenta del Colegio Médico (Colmed), Dra. Izkia Siches, reveló que su voto en las próximas elecciones presidenciales del país será por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En conversación con CNN Chile, la Dra. Siches recordó que a Boric lo conoce desde que ambos se desempeñaban como dirigentes estudiantiles de la Universidad de Chile.

En la misma línea, comentó que “parte de mis personas más cercanas se han incorporado a su equipo de campaña”. Asimismo, indicó que “en el área sanitaria armó un programa muy sólido”.

“La coalición Apruebo Dignidad va a tener que dialogar con otros conglomerados para poder gobernar, y yo me siento muy representada con una coalición que está disponible al diálogo”, afirmó la presidenta del Colmed.

Del mismo modo, señaló: “Evidentemente yo no le puedo decir al candidato lo que tiene o no tiene que hacer, pero espero que él no sólo pase a segunda vuelta, sino que se convierta en próximo presidente de Chile con un ánimo de diálogo y unificación del país”.

Para ella, lo mencionado anteriormente “son características personales que yo le reconozco y por eso me da mucha tranquilidad”.