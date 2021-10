En la jornada de este jueves 21 de octubre el Colegio Médico (Colmed) se reunió con el candidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Kast, con el objetivo de intercambiar ideas con respecto a su programa de gobierno en temáticas de salud.

“Hemos tenido una grata conversación con el candidato José Antonio Kast, donde hemos podido analizar su programa de salud, dónde estamos muy esperanzados porque hay varios elementos de su programa que hemos rescatado, que creemos que van en el sentido común”, sostuvo la presidente del Colmed, Izkia Siches.

“Nuestra invitación, como Colegio Médico, ha sido intentar transversalizar una agenda que supere a los gobiernos de turno y que nos permita consagrar el derecho de la salud en en nuestro país”, añadió la líder del gremio.

En ese sentido señaló que se han puesto “los lentes” para poner en el centro a los pacientes, y así llevar una atención digna y de calidad.

“Esperamos que estos encuentros puedan permitir profundizar las aristas al entorno del desarrollo de salud en nuestro país y que los distintos candidatos y candidatas puedan conversar y dialogar con nuestro gremio para poder hacer las reformas en los próximos meses que vienen de gobierno”, afirmó.

“Más allá de las diferencias políticas”

“Aquí hay una preocupación permanente y más allá de las legítimas diferencias que pueden haber, son de los pocos gremios que uno puede decir que tienen una preocupación que abarca a todos los sectores de la política nacional. No he visto otros gremios que sean tan proactivos en convocar y estudiar las distintas propuestas que uno hace”, manifestó el ex diputado.

En esa misma línea, aseguró que han hecho planteamientos importantes en políticas de salud, pero que no son perfectos y que requieren un debate para abrir la conversación.

“Vienen tiempos difíciles para Chile y necesitamos grandes acuerdos. La salud se ha visto afectada fuertemente por el tema de la pandemia y eso nos ha traído situaciones complejas en el área de la salud mental y en el área de la rehabilitación. Eso requiere incorporar todas las miradas”, aseguró el abogado de origen alemán.

Finalmente el abanderado del Frente Social Cristiano indicó que se debe profundizar mucho la prevención y dedicarle más recursos a la atención primaria de la salud.

Según lo que comunicó la asociación gremial, la reunión con José Antonio Kast se da en el contexto de una serie de encuentros que se llevarán a cabo en conjunto con los comandos presidenciales durantes los próximos días.