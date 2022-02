La semana pasada, la futura ministra del Interior de Gabriel Boric, Izkia Siches, fue criticada por algunos usuarios de redes sociales al difundirse una fotografía de ella en mall Casacostanera, hasta donde llegó para comprar.

Tras la viralización de la imagen, la ex presidenta del Colegio Médico respondió mediante su cuenta de Instagram. “Próximamente seré ministra del Interior pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello”, dijo.

Una de las personas que se sumó a las críticas fue el actor y político de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, quien en una primera instancia dijo que dicho mall era un lugar “agradable, bonito y, cierto, más caro”.

“La gracia en una sociedad libre y en una economía de libre mercado es que cada uno elige gastar sus ingresos donde tiene gusto y ganas. Izkia está en todo su derecho e ilustra lo que Chile es hoy. Ni más ni menos”, agregó el parlamentario.

Posteriormente respondió a una usuaria en Twitter y comentó que Siches era “doble estándar, sin embargo, prueba que el sistema funciona, permite movilidad y promueve la libertad. Mejor ejemplificado, imposible”.

Lee también: A días del cambio de mando: Este lunes comienzan las reuniones bilaterales entre ministros entrantes y salientes

Claro que es doble estándar, sin embargo prueba que es que el sistema funciona, permite movilidad y promueve la libertad. Mejor ejemplificado, imposible — Luciano Cruz-Coke – SENADOR RM (@lcruzcoke) February 17, 2022

Tras eso, la noche de este domingo el actor Adriano Castillo, más conocido como el “compadre Moncho”, recurrió a su cuenta de Twitter para defender la futura secretaria de Estado y tuvo un breve intercambio de palabras con su colega.

“Soy un hombre austero. No tengo auto ni me doy grandes lujos, pero nadie está obligado a ello por ser de izquierda. La futura ministra @izkia puede vestirse donde quiera, y no debiera significar un problema. Lamento que mi colega @lcruzcoke se haga eco de críticas tan absurdas”, escribió en Twitter.

Soy un hombre austero. No tengo auto ni me doy grandes lujos, pero nadie está obligado a ello por ser de izquierda. La futura ministra @izkia puede vestirse donde quiera, y no debiera significar un problema. Lamento que mi colega @lcruzcoke se haga eco de críticas tan absurdas. — Adriano Castillo Herrera (@AdrianoActor) February 20, 2022

Con el pasar de las horas, el senador electo respondió: “Estimado Adriano, he defendido su derecho de comprar donde tenga gusto y ganas como observarás en adjunto. Siempre es fácil quedarse con información parcial. Saludos”.

Por su parte, Castillo volvió a escribir y cerró el tema al comentar “gracias por tu respuesta, Luciano. Sin embargo, yo leí otro comentario, más directo que ese”.