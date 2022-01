Tras una semana en la que se registraron ataques en la macrozona sur, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, aseguró que “hay grupos reducidos que pareciera que les beneficia este conflicto”. Ante dichas declaraciones, el presidente Piñera defendió el Estado de Excepción en el sector y la emplazó señalando que “creo que es importante informarse bien”.

Durante este lunes, la ex autoridad del Colmed respondió al actual mandatario, indicando que “no es para nada mi ánimo profundizar en ninguna de las polémicas con el actual Gobierno, quiero hacer una invitación al Presidente Sebastián Piñera y también a todos sus ministros y ministras a hacer un traspaso lo más armónico posible por el bien de nuestro país”

En esta misma línea, añadió que “en el caso de mi cartera en particular estoy muy agradecida si es que se nos hace llegar con prontitud la información tanto de las medidas que se han tomado en el actual Gobierno como también de sus resultados”, asegurando que “mi invitación es a poder hacer no tanta polémica, si no más bien trabajar para que podamos avanzar en materia de paz”.

Luego, la futura Secretaria de Estado del gobierno de Boric afirmó que “nuestro ánimo es de diálogo, de construcción con todos los actores, con los parlamentarios, víctimas, tanto mapuches como no mapuches, entendemos que tenemos que trabajar con todos y todas y espero que el Presidente y sus ministros nos contribuyan en este trabajo”.

A continuación, Siches enfatizó en que “más allá de definir quién tiene o no la razón, los datos están sobre la mesa y lamentablemente hemos tenido víctimas fatales las últimas semanas, algo que nos entristece, nos preocupa pero también nos ocupa”

Cabe señalar que con respecto a la renovación del Estado de Excepción en la macrozona sur, el presidente electo planteó que no está de acuerdo con mantenerla y que dialogará con quienes estén “por el camino de la paz”.