Una de las principales controversias que ha generado diferencias entre el actual gobierno y el mandatario electo, Gabriel Boric, ha sido la renovación del Estado de Excepción en la macrozona sur del país, específicamente en las provincias del Biobío, Arauco, Cautín y Malleco.

Por su parte, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, había ratificado nuevamente, el pasado viernes 25 de febrero, que desde Apruebo Dignidad no renovarán la medida, ya que como equipo, conversarán con las autoridades locales para idear una estrategia diferentes que permita “avanzar” para dar solución a los hechos de violencia perpetrados en la zona del Wallmapu.

No obstante, durante la noche de este jueves 3 de marzo, la próxima secretaria de Estado aseguró ,en entrevista con CNN Chile que no espera utilizar la medida, pero manifestó que “nada está escrito en piedra“.

“Lo hemos conversado con el Presidente y nuestra mirada es que acá se necesitan soluciones políticas o el conflicto se va a seguir agudizando“, explicó.

Asimismo, indicó que la presencia militar en la zona, puede “apagar parte del incendio” de forma inmediata, pero que si no hay una solución política de fondo, “lo más probable es que vamos a estar cultivando próximas generaciones de jóvenes mapuche que van a sentir que fueron aplastados por el Estado“.

“No queremos más víctimas fatales”

Al ser consultada sobre los hechos de violencias que se registraron esta semana en las regiones del Biobío y en La Araucanía, los cuales dejaron a un trabajador herido a bala durante un ataque forestal, y una casa patronal quemada por parte de encapuchados (propiedad del primo hermano de Jorge Luchsinger-Mackay), señaló que hay un Estado de Derecho y que no quieren que la violencia impere en Wallmapu. “Tampoco queremos más víctimas fatales, ni mapuches ni no mapuches“, enfatizó.

No obstante, durante la jornada de este jueves, se reportó un nuevo ataque incendiario al interior de la Reserva Nacional Malleco, lo que significó que el coordinador de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquízar, confirmara una nueva solicitud de prórroga del Estado de Excepción al Congreso, antes del cambio de mando del próximo 11 de marzo.

Por su parte, Siches advirtió que las soluciones al conflicto no serán inmediatas. “No vamos a resolver todos los problemas que no han resuelto otros. Lo hacemos con mucha humildad, pero montando una estrategia que hemos conversado con autoridades locales”.

“Los propios militares entienden que ésta es una solución que requiere una mirada política y que no se puede hacer sólo por la vía de la seguridad”, agregó.

“Respeto profundo a los pueblos originarios”

En ese mismo sentido, otro de los temas para el cual tuvo palabras, fue la explicación de su profundo “respeto a los pueblos originarios“.

“El Estado tiene que cambiar la forma con la cual se relaciona con aquellas autoridades ancestrales y entender que esa ventana política que queremos abrir dentro del gobierno de Gabriel Boric necesita mucho de gestos, pero también requiere mucho de decisiones y acciones y una de esas es el lenguaje sin duda“, dijo al ser consultada por la utilización del término Wallmapu, en vez de macrozona sur.

“Algo he podido conversar con quien fue presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, sobre la relevancia de poder reconocer un país plurilingüe, el respeto a nuestros pueblos originarios. Son pequeños gestos, pero necesitamos mucha mayor concreción. Hoy día, como futura ministra del interior, lo hago con un profundo respeto”, afirmó.

Finalmente, la futura primera ministra del Interior, recalcó la importancia de no criminalizar a un pueblo “que requiere una mirada de un Estado que revisa su historia, reconoce sus errores, y reconoce políticas de despojo territoriales. Si no hay ese ánimo, son imposible las soluciones políticas”, sentenció.