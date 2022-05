Izkia Siches: “No queremos ser el gobierno en el que un militar mate a un comunero”

La ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió el miércoles en la noche sobre el decretado Estado de Excepción de Emergencia en la llamada macrozona sur, el que se anunció el lunes.

“Estamos comprometidos con utilizar todas las herramientas del Estado de derecho”, declaró en entrevista a Meganoticias.

Junto a lo anterior, argumentó que “nadie quiere tener a los militares en la zona, pero entendemos que son instrumentos necesarios”.

La titular de la cartera también explicó que al barajar esta alternativa, y cuando se planteó como opción ponerla en marcha, los y las ministras estuvieron de acuerdo en respaldarla “siempre que tomáramos todos los resguardos para no producir enfrentamientos”.

Esto, porque “nadie quiere y, particularmente nuestro gobierno, enfrentamientos ni muertos de civiles. No queremos ser el gobierno en el que un militar mate a un comunero“.

Además, manifestó que el Ejecutivo es consciente de que el Estado de Emergencia no solucionará todos los problemas, pero destacó que es “para prevenir y proteger las rutas, para mantener el funcionamiento de las ciudades”, ya que en paralelo avanzan en medidas para “abordar el problema de la violencia, eso tomará más tiempo”.

Finamente, la secretaria de Estado expresó que esta medida usada en la administración del ex presidente Sebastián Piñera no hubo grandes cambios ya que es “como tratar el síntoma, pero no la enfermedad”.