La futura ministra del Interior, Izkia Siches, ratificó este viernes que el gobierno de Gabriel Boric no renovará el Estado de Excepción decretado en cuatro provincias de la macrozona sur: Biobío y Arauco, en la Región del Bío Bío, y Cautín y Malleco, en La Araucanía.

Según explicó la próxima titular de la cartera, el mandatario electo no pedirá una nueva prórroga una vez termine la última, aprobada este miércoles en el Congreso por 15 días más.

“El presidente electo ya lo ha comunicado. Él ha definido que no se va a renovar el Estado de Excepción Constitucional en Wallmapu”, expresó durante un punto de prensa previo a reunirse con los subsecretarios del próximo gobierno.

En esa línea, adelantó que sostendrán conversaciones con las autoridades locales y regionales, con el fin de que “este proceso de levantamiento sea tomando todas las medidas que corresponden”.

“Nosotros esperamos mantener el Estado de derecho, esperamos mantener la tranquilidad. No queremos más víctimas en la zona, pero también queremos presentarle al país una estrategia diferente que nos permita lograr avanzar”, añadió la ex presidenta del Colmed, quien reconoció que “con las medidas hasta ahora no hemos tenido los mejores resultados”.