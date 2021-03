La presidenta del Colegio Médico, Dra. Izkia Siches, se refirió este miércoles a la controversia que generaron sus dichos, luego de que en una entrevista calificara al gobierno como “infelices” y “lo peor” para el gremio.

Tras pedir disculpas, la líder gremial señaló en el matinal Contigo En La Mañana de Chilevisión que “jamás me imaginé que algo que estaba en un contexto un tanto más coloquial, en un programa que es un podcast de análisis político, iba a terminar con este grado de reacciones“.

“Tengo la sensación de que algunos sectores se aprovecharon, en general habíamos estado bien inmaculados en nuestra participación, y con este evidente error comunicacional, muchos sectores salieron en línea, distintas columnas de opinión, cartas al diario“, dijo.

“Creo que muchas personas estaban esperando algún desliz por parte de nuestra institución, que creo que ha hecho un trabajo de alto nivel en relación a toda la pandemia”, añadió.

Siches afirmó que, luego de pedir disculpas, “nos interesa mucho entrar en el fondo y el fondo sigue plenamente vigente, tanto en el manejo de la pandemia, que espero que el Senado y el Congreso en general se involucre un poco más, como también en lo que a mí me corresponde, que es poder representar a mis colegas, quienes se han sentido postergados y maltratados por parte del gobierno”.

“A mí me toca ser la cara visible de un trabajo colaborativo de muchos expertos y a veces es muy frustrante llegar diciendo que efectivamente se van a seguir haciendo las cosas como se vienen haciendo, eso es lamentable. Uno ha usado los distintos idiomas, fórmulas, yo a veces me comunico directamente con el Presidente y, a pesar de eso, tengo la sensación de que no somos lo suficientemente escuchados”, añadió.

Finalmente, aseguró que “existía un grado de frustración importante y por lo mismo salen estas declaraciones”.

“En nada mis declaraciones pretendían desviar el fondo, si bien fue un error de forma, he pedido las disculpas correspondientes y le pido al país completo concentrarnos en reducir la cantidad de fallecidos”, cerró.