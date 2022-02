Durante este jueves, la futura ministra del Interior, Izkia Siches, fue captada yendo “de compras” en el mall Casa Costanera, conocido por ser un centro comercial de alto costo, ubicado en la comuna de Vitacura.

La imagen rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, en donde los internautas lanzaron fuertes críticas que apuntaban al lugar al que había acudido. Incluso, acusaron un “doble estándar” en el hecho.

El propio senador por la Región Metropolitana, Luciano Cruz-Coke, quien se refirió a este hecho, asegurando que “la gracia en una sociedad libre y en una economía de libre mercado es que cada uno elige gastar sus ingresos donde tiene gusto y ganas. Izkia está en todo su derecho e ilustra lo que Chile es hoy. Ni más ni menos”, agregó el parlamentario.

No obstante, minutos más tardes respondió a otra usuaria de la red: “Claro que es doble estándar, sin embargo prueba que el sistema funciona, permite movilidad y promueve la libertad. Mejor ejemplificado, imposible”.

En la tarde de la misma jornada, Izkia publicó en su cuenta de Instagram algunas fotos en las que mostró específicamente cuáles eran los artículos que había adquirido en el mall. Asimismo, abordó los cuestionamientos que se habían generado.

“En las próximas semanas tengo dos matrimonios y estoy muy entusiasmada, pero después de mi embarazo mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales o no me entran o no me siento cómoda. Por eso en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la bendición me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mí y para #BabyKhala”, fue lo que comenzó diciendo Siches.

Luego, la futura ministra del Interior señaló que “por la pandemia no he ido mucho al mall, para evitar las aglomeraciones y además porque no dejaban probarse la ropa en ninguna tienda, pero ahora eso es más flexible. Habitualmente iba al Plaza Egaña que me queda mas cerca de mi casa y es amplio. En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente“.

La ex presidenta del Colegio Médico siguió adelante con su relato y detalló que “me levanté tempranito, y me fui a Casa Costanera, jamás imaginé que eso terminaría en una polémica. Me pareció una buena idea ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos, tiene tiendas de guaguas y un H&M que está casi vacío”.

“Con mi nuevo cuerpo necesito probarme la ropa antes de comprarla, todavía no logro achuntarle a mis tallas y cuando compro por internet no he tenido buenas experiencias. Próximamente seré ministra del Interior pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que vean en el mall, en el súper o en la calle, para que se vayan acostumbrando”, sentenció.

