En medio de la discusión que se genera en la Cámara de Diputados respecto de la implementación de impuestos a los súper ricos, se vivió un tenso cruce de palabras entre el diputado de Renovación Nacional Diego Schalper y Julio Cesar Rodríguez, conductor de Contigo en la Mañana de Chilevisión.

En el panel de invitados se discutían los puntos de vistas del proyecto haciendo la comparación con lo que sucede en Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden proyectó un aumento en los impuestos a los ricos del 21% al 27%.

“No es cierto que se crea un impuesto en Estados Unidos, sino lo que se está discutiendo es que se va aumentar un poquito el impuesto corporativo“, dijo Schalper.

A lo que el conductor respondió: “Es del 21 al 27 por ciento, no es un poquito, porque usted se está negando a un 2,5% para los súper ricos, eso es un poquito“, haciendo alusión a la actual posición que el diputado ha demostrado tomar.

Lee también: Manuel Melero renuncia a la presidencia de la CNC previo a que Patricio Melero asuma el Min. del Trabajo

“Yo soy periodista, no puedo aceptar que usted, a través de la palabra, disfrace las cosas porque no es así (…) di la información tal cual es”, continuó exponiendo el animador.

Posteriormente Schalper hace alusión a que “Chile es uno de los países que después de las transferencias directas del Estado, menos baja su tasa de la indicación de Gini, o sea, la desigualdad, antes de impuesto y después de las transferencias directas es la misma“.

Ante la información equívoca que hacía mención el diputado, Rodríguez concluye: “Hace una segunda trampa, ese índice tiene que ver con la cantidad de impuesto que se recauda, no necesariamente cómo se transfiere, esto lo estudié al revés y al derecho, usted está equivocado“.

En medio de la discusión, la diputada independiente Andrea Molina, también presente en el panel, quiso hacer una intervención mientras Julio César continuaba interpelando a Schalper: “No, Andrea, no anime acá. No tiene que animar. No son opiniones, es información“, concluyó J.C.