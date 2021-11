El diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, respondió a los dichos de su par Juan Antonio Coloma (UDI), quien durante la sesión en que se discute la acusación constitucional (AC) contra el presidente Piñera cuestionó el fin de su cuarentena.

El parlamentario citó una publicación en la que el ex dirigente estudiantil señalaba haber estado con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el martes pasado a las 20 horas, por lo que, afirmó que su aislamiento terminaría este martes a esa hora.

En ese contexto, pidió a la mesa oficiar al Ministerio de Salud para que aclare la fecha en que Jackson podría salir de su hogar.

En respuesta, el diputado dio a conocer el resultado de su examen PCR tras ser considerado como contacto estrecho de Boric, quien padece la variante Delta del COVID-19.

A través de su cuenta de Twitter, informó que dio negativo a dos pruebas, una de ellas realizada por la Seremi de Salud.

“Para tranquilidad de quienes me consultan: Me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por Seremi)”, escribió en la red social.

Asimismo, sostuvo que tal como lo señalado por la autoridad sanitaria, su cuarentena finaliza este lunes.

“Funcionarios de Seremi de Salud, según la directriz oficial de la subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron q hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena”, detalló.

