El diputado del Frente Amplio (RD) Giorgio Jackson se refirió al momento vivido este martes en la Plaza de Armas donde una persona se acercó a increparlo, situación que se viralizó por redes sociales.

En los videos difundidos, se observa cómo una persona le grita constantemente “traidor” y “este vota por la derecha”, todo mientras Jackson y su equipo trataban de calmar los ánimos.

Respecto a la situación, el parlamentario afirmó en Contigo en la Mañana que fue “un momento incómodo. He estado los últimos 10 años de mi vida bien expuesto, desde el movimiento estudiantil. Creo que, en este tipo de situaciones, después de un rato y conversando, se pueden calmar los ánimos”.

“Nosotros tenemos, al igual que todo el mundo, derecho a estar en las calles y eso es importante, lo decía todo el tiempo. En esa misma plaza siempre he hecho cuentas públicas desde que soy diputado hace siete años. Me paro con un parlante y hablo de política, de las cosas que resultan y de las que no. La gente se nos acerca y a veces nos increpan, es un trabajo que tenemos que hacer”, agregó.

Además, el congresista puso en duda de que esto fuera una casualidad, ya que detalló que “justo había una protesta de la Lista del Pueblo que había llamado por redes sociales y fueron ellos que luego se acercaron. No fue algo espontáneo”.

“Era una concentración que estaba cerca, nosotros no sabíamos y estábamos volanteando como lo hacemos recurrentemente. Después se calmó y nosotros seguimos”, añadió.

Posteriormente, Jackson indicó que la población tiene “mucha rabia acumulada por distintos procesos y hay quienes se aprovechan de esa rabia para hacer su punto político, porque pueden tener diferencias políticas y lo aprovechan, pero al menos nosotros quisimos escuchar a todas las personas… hay situaciones mucho más violentas, por cierto”.