En el marco de una nueva conmemoración del 18-O, la senadora Jacqueline van Rysselberghe (UDI) reflexionó sobre el proceso constituyente y la salida institucional al conflicto político que marcó el 2019.

Respecto al trabajo de la Convención Constitucional, Van Rysselberghe indicó que “la verdad es que está bastante lejos de lo que uno hubiese pensado que iba a ocurrir. El acuerdo fue un hecho en donde la política dio un respiro y demostró que el diálogo y no la violencia es el camino para acercar posiciones. Pero lo que hemos visto con la Convención Constitucional está bastante lejos de eso”.

En conversación con La Tercera, la senadora sostuvo que no se arrepiente de firmar el Acuerdo por la Paz: “Hay que recordar que Chile se estaba quemando por los cuatro costados, venía una fuga de capitales masiva y, por lo tanto, yo sigo creyendo que el diálogo tiene que ser el camino. De repente, uno piensa si era necesario o no el plebiscito de ingreso, y yo sigo pensando que era bueno que la gente que pensaba que no había que cambiar la Constitución tuviese dónde participar”.

Lee también: Provoste por acusaciones contra su marido en medio de campaña presidencial: “Sólo refleja la mala leche”

Aún así, manifestó que el país estaría mejor si hubiese ganado el Rechazo: “Yo creo que sí, que estaría mejor, porque el Rechazo no era dejar las cosas inmóviles. Era simple y sencillamente hacer los cambios a través de las vías institucionales que existían. Pero no se dio así, la gente lo entendió de una manera distinta y, bueno, hoy día tenemos una Convención que se disfraza de Pikachu”.

En tanto, de acuerdo al trabajo de la CC, dijo que “Soy bastante pesimista. Cuando en una institución como esta no hay capacidad de escucharse, el resultado es difícil que pueda ser bueno”. “Debe ser muy frustrante estar ahí cuando quieres buscar acuerdos y no hay capacidad ni siquiera de que te escuchen, no te dan la palabra. Si el Parlamento hiciera la mitad de lo que hacen los constituyentes, estaríamos colgados en la plaza pública”, expresó Van Rysselberghe.

En la misma línea, criticó la “polarización” y la adjudicó a “el déficit de ciertos sectores de la sociedad por no condenar la violencia y justificarla. Lo que vimos el 18 de octubre fue un estallido de violencia y, hasta el día de hoy, no se condena abiertamente y lo vemos en la Convención a cada rato”.

Lee también: Estallido social: Informe del INDH revela que el Estado no ha cumplido con las recomendaciones en materia de DD.HH.

Según ella, la polarización en el clima político “está incentivada por sectores radicales de izquierda. Les conviene esto, porque mantienen las conversaciones en un nivel donde es blanco o negro, bueno o malo, o estás conmigo o estás contra mí. Es como lo que le pasó a la ‘tía Pikachu’: Se salió de la revuelta y se puso institucional, probablemente con las mismas ideas que tenía antes, y la funaron. Esa polarización sirve a los que no están institucionalizados”.

Finalmente, aseveró que el resultado de la CC será “una Constitución de izquierda”, por lo que instó a su sector a “mantenerse hasta el final”.