Jacqueline Van Rysselberghe recordó polémica por tomar vino en una sesión del Senado: “Me arrepiento”

La ex senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, retomó su profesión de psiquiatra tras perder la reelección por la Región del Ñuble en las pasadas elecciones parlamentarias.

La otrora parlamentaria puso fin a su actividad política después de casi 30 años y actualmente ocupa sus redes sociales para entregar consejos y responder preguntas de sus seguidores.

En ese contexto, durante la jornada de este lunes puso a disposición una “caja de preguntas” a través de sus historias de Instagram, donde fue consultada sobre su comentada participación en una sesión del Senado.

El hecho ocurrió en marzo de 2020 mientras se votaba de manera telemática un proyecto de ley sobre las revisiones técnicas. Fue en estas circunstancias en las que se sorprendió a Van Rysselberghe emitiendo su sufragio acostada en su cama y sosteniendo una copa de vino.

La escena causó polémica en su minuto, recibiendo duras críticas y burlas en redes sociales. A dos años de esto, un usuario le preguntó a la ex parlamentaria: “¿Qué fue lo que realmente pasó con el tema de la copa de vino? ¿Se arrepiente?”.

“Obvio que me arrepiento, si me sacaron la mugre”, partió respondiendo, a lo cual profundizó: “Lo que pasó fue que ya era súper tarde, eran como las 11 de la noche en una sesión por Zoom, y mi marido me preguntó si después que termináramos, que conversáramos y nos tomemos una copita de vino“.

“Justo me la llevó (la copa) y la cámara no se había apagado. Así que sí, me arrepiento porque me sacaron la mugre”, cerró.

Revisa la respuesta de Van Rysselberghe acá: