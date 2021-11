El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se manifestó respecto a las polémicas declaraciones que emitió días atrás en un programa de YouTube, donde criticó a las personas que votaron por Franco Parisi.

“Lo único que buscan es más plata en el bolsillo como los bonos de término de conflicto. En regiones como la segunda (Antofagasta) y la tercera (Atacama), donde están las mineras más grandes, Parisi lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno. Es gente que se mueve por este tipo de intereses”, señaló hace algunos días.

La situación provocó las críticas generalizadas del mundo político. Incluso, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, señaló que “nuestro rol es convocar y no juzgar”, recalcando que quiere dialogar con todos los votantes del economista.

A través de su cuenta de Twitter, el edil afirmó que “no he querido faltarle el respeto a ningún votante. Lo que dije fue un error. Es el momento solo de abrazar el gran proyecto de transformación que representa Gabriel Boric”.

“¡Aquí no me pierdo ni un minuto, porque lo que está en juego es el futuro de Chile!”, señaló el jefe municipal.

Cabe consignar que Franco Parisi fue la tercera mayoría nacional en las recientes elecciones, logrando un total de 899.230 votos a nivel nacional, siendo primera mayoría en la Región de Antofagasta.

