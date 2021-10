La Contraloría General de la República (CGR) decidió abrir un sumario por el uso de recursos de la Corporación Cultural de Recoleta para la realización del Festival Womad en 2020, durante la gestión del alcalde Daniel Jadue.

Dentro de los principales hallazgos del organismo fiscalizador apunta a que entre 2015 y 2019 no existen registros contables que respalden los traspasos de recursos, ni los montos que el municipio destinó para financiar el World of Music, Arts & Dance (WoMaD), evento cuya versión original fue creada por el músico británico Peter Gabriel en la década de 1980.

Asimismo, la fiscalización advirtió que en los últimos 10 años, la corporación no ha rendido a la entidad comunal gastos que ascienden a $2.111.584.811. La CGR cuantificó que el municipio liderado por Jadue entregó $200 millones a la entidad cultural, dineros utilizados para contratar a la empresa Artemedios Group SpA, para “Asesoría y Pre-Producción Festival Womad Chile 2020” y “Asesoría y Primera Etapa de Producción Festival Womad Chile 2020”.

Sin embargo, la rendición de los gastos aún no se ha realizado y el municipio tendrá 30 días hábiles para solicitar, revisar y aprobar dichas rendiciones. Además, los antecedentes fueran remitidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, según informó el ente fiscalizador en un comunicado.

🔴Contraloría fiscalizó la utilización de recursos en la Corporación Cultural de @Muni_Recoleta, para el Festival Womad 2020.

Por los hechos expuestos, se instruye sumario y se remiten antecedentes al @CDE_CHILE y @FiscaliadeChile 👉La nota https://t.co/AuVKzcNtSu pic.twitter.com/ltnP2g3F5k — Contraloría (@Contraloriacl) October 15, 2021

La respuesta de Jadue

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se refirió a esta fiscalización iniciada por la Contraloría, asegurando que “estamos sólo frente a faltas administrativas” y que “cada peso está debidamente invertido en cultura para nuestra comuna”.

“He instruido que se apliquen todas las medidas a nuestro alcance para subsanar. Como siempre, informaremos oportunamente sobre la marcha de estas acciones”, dijo este sábado a través de su cuenta de Twitter.

Asimismo, durante una actividad del pacto Chile Digno realizada esta mañana, el jefe comunal afirmó que “nos han hecho más de cien informes en donde nos plantean las faltas administrativas que podamos tener en Recoleta y, tal como lo hemos hecho en todos los informes, vamos a responder dentro de los próximos 30 días y vamos a aclarar todas las dudas y vamos a acompañar toda la acción, para que Contraloría pueda dilucidar todas las dudas que pueda tener”.

Al ser consultado por las rendiciones no encontradas entre 2015 y 2019, Jadue apuntó a la gestión del ex alcalde Gonzalo Cornejo: “Tenemos problemas serios con las rendiciones hechas por la administración anterior que no dejó ni siquiera información y las nuestras, si están atrasadas, van a llegar a puerto lo antes posible”.