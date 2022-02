En las últimas semanas se ha puesto en la palestra la situación de los establecimientos educacionales y el retorno en marzo a las clases presenciales por parte de los estudiantes.

Lo anterior ha sido criticado incluso por el Colegio de Profesores, quienes indicaron que “se ve en riesgo” la vuelta presencial a las aulas debido al aumento de casos positivos por COVID-19.

Asimismo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), descartó la apertura de los colegios a principios de marzo, ya que según él, no están las condiciones sanitarias para el regreso a la presencialidad.

Lee también: Mario Aguilar por el futuro gabinete: “Esperamos que el nuevo ministro tenga una visión humanizadora de la educación”

“Los que deciden son las comunidades educativas y ni con este Gobierno, ni con nuestro Gobierno, que es el que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición“, declaró el jefe comunal el reciente fin de semana.

Por su parte, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, ha insistido en la disposición pactada para el próximo 2 de marzo, precisando que si algún sostenedor no abre su establecimiento educacional tendrá que someterse a las multas respectivas.

“Se inicia un proceso administrativo, se ven las causas de por qué se genera el incumplimiento y puede derivar en multas económicas que se cobran a la Municipalidad“, enfatizó.

Lee también: Futuro ministro de Educación por retorno a clases: “La presencialidad debe ser la regla”

En ese sentido, el secretario de Estado indicó que la decisión de Jadue es un “error”, porque a su juicio, quienes se ven perjudicados “son los propios estudiantes”.

Sin embargo, la discusión no quedó ahí y el ex precandidato presidencial no demoró en responder. “El ministro de Educación tiene problemas de comprensión lectora. En Recoleta queremos presencialidad, pero asegurando condiciones mínimas”, señaló.

“Mineduc entregó 73 millones para retorno seguro para 19 establecimientos, lo que es insuficiente y a la vez una vergüenza“, publicó en Twitter.

El Min. de Educación tiene problemas de compresión lectora. En Recoleta queremos presencialidad, pero asegurando condiciones mínimas. Mineduc entregó 73 millones para retorno seguro para 19 establecimientos, lo que es insuficiente y a la vez una vergüenza! https://t.co/AvBUXhdq8T — Daniel Jadue (@danieljadue) February 15, 2022

La posición de Irací Hassler

Por otra parte, su colega de Santiago Centro, la alcaldesa Irací Hassler (PC) aseguró que así como lo hicieron el segundo semestre del año pasado, todo el proceso será muy dialogado con las comunidades educativas.

“En Santiago nos hemos preparado para la presencialidad, hemos estado durante estos meses de verano mejorando la infraestructura de los establecimientos educacionales y también generando todas las condiciones para que puedan llegar a cada uno de nuestros 44 establecimientos educacionales“, detalló en conversación con Meganoticias.

Lee también: Docente ganó el juicio: Profesor había sido despedido por mensajes de WhatsApp

“En el caso de Santiago nos hemos preparado por la importancia que tiene la presencialidad para tener todas las condiciones que requiere la comunidad educativa”, sentenció.