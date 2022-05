Jadue critica “largas prisiones preventivas” contra detenidos del estallido social: “Acá hay sesgo político”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, cuestionó nuevamente las medidas cautelares contra detenidos en el contexto del estallido social de 2019.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe comunal indicó que “acá hay sesgo político”, planteando que “mientras agentes del Estado, acusados de violar derechos humanos, están libres o con prisión en sus casas, jóvenes llevan largas prisiones preventivas por delitos no comprobados“.

“En temas como estos no puede haber dobles lecturas“, enfatizó por medio de la red social.

No es primera vez que el ex precandidato presidencial del Partido Comunista se refiere a este tema. En abril pasado, viajó hasta Venezuela para participar en la Cumbre Internacional contra el Fascismo, liderada por el mandatario Nicolás Maduro.

En esa ocasión, Jadue sostuvo que “saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes, enterarnos y contarles al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por las violación a los DD.HH. Nos parece sorprendente, porque en Chile, donde dicen que hay separación del Estado y que dicen que el gobierno no incide en la justicia, no hay ninguno, a pesar de los informes internacionales”.

Cabe mencionar que actualmente se encuentra en discusión el proyecto de indulto o amnistía a detenidos durante el estallido social, el cual aún permanece en el Senado a la espera de ser analizada.

Al respecto, la ministra del Interior, Izkia Siches, indicó la semana pasada que “esperamos que el proyecto pueda avanzar en el Parlamento”, aunque también aclaró que “hay una apertura a poder conversar y discutir los límites de las distintas propuestas”.

“Esperamos en eso cerrar lo que fue el proceso del estallido social, para dar cuenta de un país que se vuelve a encontrar, toma acuerdos y avanza en la línea correcta”, afirmó durante un punto de prensa el pasado 9 de mayo.