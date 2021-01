El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, se mantiene en calidad de imputado por la investigación desarrollada en torno al Caso Luminarias y que involucra a la empresa Itelecom por el escándalo de corrupción que considera pagos ilegales para adjudicarse millonarias licitaciones de diversas municipalidades entre 2016 y 2020.

En un reportaje de La Tercera se dio a conocer una escucha telefónica entre el asesor jurídico del jefe comunal, Ramón Sepúlveda, con el gerente general de la empresa implicada, León Marcelo Lefort. Allí se deja entrever presuntos pagos ilícitos dirigidos al alcalde mediante una triangulación del dinero.

Asimismo, en dicha llamada también se posiciona al abogado como un mediador entre los acuerdos, incluso planteando la posibilidad de emitir boletas falsas.

Debido a esta alusión, el alcalde de Recoleta publicó en Twitter un mensaje relacionado al caso. Allí aseguro que “nos quieren enlodar con ‘supuestos’ actos de corrupción”.

“Reitero, no tenemos nada que esconder. Reportaje basado en ‘sospechas’ está lleno d inconsistencias e interpretaciones. No he solicitado ni he recibido ni un peso. Por eso abrí todas mis cuentas”, sentenció.

La referencia realizada por el jefe comunal respecto a sus cuentas, se relaciona con la investigación desarrollada por la fiscal Mancilla y que recientemente ingresó una solicitud para el alzamiento de los secretos bancarios de las seis cuentas corrientes que Jadue posee según la Superintendencia de Bancos. Misma situación que se llevaría a cabo en el caso del abogado Sepúlveda.