Las declaraciones cruzadas entre el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, han continuado durante este jueves. Un suceso que se generó a raíz de las declaraciones del ex pre candidato presidencial.

El edil fue consultado por su apreciación ante el nombramiento del ex presidente del Banco Central en dicho cargo, asegurando en Radio Universo que “sé quién es, pero no lo conozco. Nunca he tenido la oportunidad de conversar con él”.

“Sí conozco su trayectoria y todos sabemos que Marcel es un fiel defensor del credo neoliberal. Lo que a mí me importa es que se comprometió con liderar las transformaciones que el presidente Boric comprometió. Y se comprometió con él y con todo el gabinete cuando aceptó este desafío”, añadió el jefe comunal.

Lo anterior desató la respuesta del aludido, quien en Cooperativa manifestó que “yo siempre me he definido como socialdemócrata y las cosas que he promovido en mi desempeño en cargos públicos, fundamentalmente tienen que ver con la responsabilidad fiscal tiene que ver con asegurar que existan los recursos para que se puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía”.

Continuando con sus argumentos, Marcel expuso que uno de sus objetivos a lo largo de su carrera ha sido “buscar acuerdo que hagan viables las reformas. La verdad es que si la responsabilidad y el diálogo se lo asociáramos al neoliberalismo le estaríamos haciendo un tremendo regalo al neoliberalismo. No creo que lo merezca”.

Sin embargo, y lejos de terminar con la polémica, Jadue reiteró sus cuestionamientos hacia la designación de Marcel como secretario de Estado, apuntando a la historia y su participación en “gobiernos que actuaron con un credo neoliberal profundo, que debilitaron al Estado y que entregaron cada vez más áreas de la economía a los privados. Yo creo que nadie duda de cuál fue su posición política”, dijo.

“Lo único que importa hoy es que el ministro de Hacienda se comprometa con el programa de gobierno de Gabriel Boric, porque lo que no queda en Chile es espacio para defraudar a la ciudadanía que ha confiado en el proyecto de Apruebo Dignidad”, cerró la autoridad comunal, según consignó el medio mencionado.