El alcalde relecto Daniel Jadue (PC) declaró este jueves, horas tras inscribir el pacto para las primarias presidenciales junto al candidato Gabriel Boric (CS), que “esto nos llena de orgullo y satisfacción, finalmente se ha consolidado la única alianza que al parecer era posible, una alianza con la ciudadanía”.

“No sirven las alianzas electorales cuando no hay un compromiso honesto con un programa de transformaciones, no existen las alianzas de último minuto, no existen las alianzas ni campañas de emergencia”, sostuvo en la instancia, luego de que durante la agitada jornada del miércoles no prosperar la inclusión de la carta del PS (y apoyada por el PPD, PL y Nuevo Trato), Paula Narváez, en el pacto.

Junto a esto, la carta presidencial del PC declaró que “por lo tanto estamos felices que con aquellos que están comprometidos con las transformaciones vamos a seguir adelante para transformar nuestro país“.

Además, concluyó que “no podemos dejar de lado nuestras convicciones cuyo eje será la vida digna de todas y todos los chilenos”.

Por otra parte, en la instancia también pidió la “libertad de todos los presos de la revuelta”, ya que “no se puede construir un país democrático si se mantienen encarcelados a jóvenes por pensar distinto sin pruebas para condenarlos”.

También adelantó que la bancada comunista de la Cámara de Diputadas y Diputados ingresará un proyecto para permitir que independientes “compitan en igualdad de condiciones” en las elecciones de noviembre.