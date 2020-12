El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, reconoció que no debió viajar el sábado a la Región de Coquimbo para participar en una actividad con vecinos de varias comunas y el diputado Daniel Núñez (PC).

Este jornada, la Seremi de Salud de Coquimbo dio a conocer que el lunes se iniciará un sumario en contra de la autoridad municipal, instancia en la que se evaluarán los permisos mostrados en el control sanitario.

Esto, debido a que en la Fase 2 del Plan Paso a Paso, en la que se encuentra toda la Región Metropolitana, están restringidos los viajes interregionales.

Al respecto, Jadue comentó, a través de su cuenta de Twitter, que “ayer fui a Coquimbo a solidarizar con pobladores del Choapa afectados por contaminación de mina Los Pelambres“.

Sin embargo, sinceró que “pasé cordón sanitario y con permiso sanitario, ignorando que no era suficiente para salir de la RM“.

“Seremi de Salud así lo hizo ver después. No tengo excusa, no debí ir”, concluyó.

El propio Núñez había declarado que el alcalde fue controlado en Pichidangui, donde presentó los documentos para el traslado. En concreto, al autoridad municipal estuvo en Illapel, Salamanca y Los Vilos participando en actividades junto al diputado.

“Daniel sacó todos sus permisos respectivos y cursó el control sanitario que hay en Pichidangui con esos permisos que visó la autoridad”, había detallado el parlamentario.

Desde la Seremi de Salud de Coquimbo señalaron a CNN Chile que aún no se ha iniciado sumario y que es posible que mañana se inicie para investigar lo ocurrido, revisar los permisos y si se incumplió alguna medida sanitaria.

