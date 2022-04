Jadue visita a Maduro y respalda a Fuerzas Armadas Bolivarianas: Condenó violaciones a DDHH en Chile

Duranta la jornada de este martes 12 de abril, el alcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista, Daniel Jadue, llegó hasta Venezuela para reunirse con el ministro del Poder Popular para Industrias y Producción Nacional, Jorge Arreaza, en el marco de la Cumbre Internacional contra el Fascismo.

En la actividad, uno de los presidentes parcialmente reconocido, Nicolás Maduro, lideró la junta internacional en la cual, el ex pre candidato presidencial de Chile Digno, tuvo palabras para dirigirse a quien está en el poder desde el año 2013.

“Para mi es un orgullo estar aquí 20 años después del Golpe de estado. Lo digo con alegría y pena, porque soy chileno, porque el gobierno de Chile en ese Golpe de Estado -un gobierno que se decía progresista- fue el primero en correr y reconocer a los golpistas que habían cerrado el parlamento venezolano y que había derrocado a un gobierno elegido democráticamente: Ese señor se llama Ricardo Lagos Escobar y su canciller Soledad Alvear. Mi presencia es para recordarles que no todos los chilenos apoyamos el golpe y que muchos lloramos ese día por un golpe en contra la democracia”, comenzó señalando Jadue.

“Mucha alegría de ver la resistencia de 20 años presidente, mucha alegría de ver la batalla contra la mentira de 20 años y quiero decirle además que quiero saludar a las Fuerzas Armadas Bolivarianas de este país a través suyo porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno y los grandes militares del Ejército de Chile se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales en jefe. Eso es muy distinto de lo que uno ve aquí, que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para los intereses de un país extranjero”, añadió el jefe comunal de Recoleta.

🛑 AHORA 👇🏻Daniel Jadue en Venezuela saluda a las Fuerzas Militares Bolivarianas y condena las violaciones a los DDHH en Chile @danieljadue pic.twitter.com/GAGVdAwKOt — Paola Dragnic (@PaoladrateleSUR) April 13, 2022

En ese sentido, emplazó a quienes hablan de Venezuela “sin haber nunca ido al territorio”, indicando estar muy “bien impresionado” tras la visita. “En mi país cuando se violan los Derechos Humanos nunca hemos visto que sean perseguidos por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a quienes les quitaron los ojos a los jóvenes que protestaron hace tres años atrás.

“Saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes, enterarnos y contarles al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por las violación a los DD.HH. Nos parece sorprendente, porque en Chile, donde dicen que hay separación del Estado y que dicen que el gobierno no incide en la justicia, no hay ninguno, a pesar de los informes internacionales”, agregó.

“Aquí la cosas funcionan distinto a como cuentan los medios. 20 años después hay que reconocer que la unidad y el proceso ha enseñado a la gente de América Latina que las cosas se puedan hacer distinto y que se puede resistir a este imperio que en toda su existencia nunca ha cambiado, nunca ha aprendido de sus errores y sigue haciendo exactamente lo mismo en las últimas décadas, destruyendo pueblos enteros con mentiras, derrocando gobiernos democráticos, porque eso que algunos llaman Occidente no tienen valores ni principios, sólo tienen interés. Aquí esto es distinto”, enfatizó el edil.

La propuesta de Maduro

Tras su intervención, el sucesor de Hugo Chávez, reveló que realizó una propuesta para que Jadue, la evalúe como alcalde. “Lamento mucho los más de 300 jóvenes que perdieron los ojos en el estallido social. Algunos quedaron completamente sin visión, otros con pérdidas de visión parcial”, comenzó señalando el político sindical.

“Nosotros en Venezuela tenemos algo hermoso llamado la Misión Milagro que ha operado a casi siete millones de latinoamericanos y caribeños. Estamos dispuestos a enviar un avión para recoger a todos los jóvenes y traerlos a Venezuela, para hacer estudios integrales con médicos del más alto nivel para poder darle el tratamiento”, anunció el mandatario parcialmente reconocido.

“Yo hice la propuesta en el gobierno de Piñera y cayó en el vacío, quizás ahora el canciller pudiera hacer la propuesta, la que hacemos desde la solidaridad y desde el sentimiento”, sentenció.