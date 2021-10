“El malestar social expresado en las calles también tiene un carácter constituyente”.

Con esas palabras, el vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, comenzó su reflexión ad portas de un nuevo aniversario del 18-O y el comienzo del estallido social que derivó en el proceso constituyente para la redacción de una nueva Carta Magna.

El convencional manifestó que “en vísperas del #18deOctubre, desde la Convención recogemos el mandato popular en clave de inclusión y justicia social para dejar atrás esa sociedad mercantilizada y marcada por la desigualdad”.

En la misma línea, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, indicó que el estallido social “marca el momento en que el pueblo chileno dice basta a una cultura de resignación ante los abusos”.

El presidenciable indicó que “sabemos que es un momento de dolor para mucha gente, de violaciones a los Derechos Humanos, de tremendas injusticias”.

Por otro lado, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, sostuvo que “el 18 de octubre es un dolor tremendo porque lo que hicimos fue hacer que la violencia superara la posibilidad de hacer los cambios en democracia. Me preocupa que alguien lo conmemore o lo celebre”.

“Hago un llamado a la no violencia, a no ser corresponsables de la violencia que puede hacer que la población se tenga que esconder. A no ser cómplices de la violencia. Toda la clase política debiera decir lamentamos, no conmemoramos”, aseveró el candidato Sichel.