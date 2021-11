El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, se refirió este martes a las acusaciones de intervencionismo electoral por parte Raúl Figueroa, quien en una entrevista demostró su apoyo al candidato republicano, José Antonio Kast.

En un punto de prensa, Bellolio, al igual que el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, señaló que es labor de la Contraloría establecer lo que se puede y no se puede hacer y aseguró que “en ningún caso aquí hay intervencionismo”.

En esa línea, comentó también que “los parlamentarios tienen el derecho legítimo de concurrir a la Contraloría, lo han hecho durante todo este tiempo, varias veces” y afirmó que “lo que quieren esos parlamentarios es tener al gobierno amordazado”.

Lee también: Desde mantener lucha contra el COVID a respetar aborto en 3 causales: Las condiciones de Sichel para apoyar a Kast

“Muchos de esos parlamentarios no creen en la libertad de expresión, no les gusta que hayan personas que piensen distinto que ellos, pero obviamente si es que la Contraloría saca un dictamen, por supuesto que nosotros tenemos la obligación de tener que cumplirlo”.

Además, Bellolio también señaló que “la democracia se construye cuando uno pone por delante a las personas, a su dignidad y las considera como iguales, y no en esta lógica de quererse hacer daño unos con otros”.

Finalmente, pidió a “los parlamentarios electos, los que continúan, a aquellos que están en época electoral, que no aprovechen cada minuto para pegarle al gobierno, ¿por qué? ¿por qué quieren que nos quedemos amordazados? ¿por qué no creen en la libertad de expresión? Al contrario, lo que estamos haciendo es defender nuestros principios por los cuales las personas no escogieron y nos quedan todavía tres meses y medio de gobierno”.