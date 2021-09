El fiscal de Copiapó, Luis Miranda Flores, solicitó al Tribunal de Garantía la formalización del diputado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, y a abogados ligados a la Democracia Cristiana, Ramón Briones y Hernán Bosselín, por el delito de cohecho pasivo.

Los cargos apuntan al 2015, cuando la Minera Candelaria pagó 7 millones de dólares a la Municipalidad de Tierra Amarilla a cambio que el alcalde Osvaldo Delgado desistiera de un juicio ambiental.

Al respecto, en conversación con CNN Chile, el diputado Mulet manifestó estar dispuesto a renunciar a la inmunidad parlamentaria “y a todo lo que sea necesario, porque tengo la convicción y conciencia tranquila”.

Lee también: Arzobispo Aós rechazó el matrimonio igualitario y el aborto legal: Pidió que la CC respete “valores no negociables”

“Yo no he recibido nunca ningún dinero. Me han revisado por todos lados, pero el Ministerio Público se ha dado un gusto y me provoca un daño”, aseguró.

En tanto, recalcó que “yo en el Consejo de Defensa del Estado no confío. Es un subordinado de querella que llegó y me hizo la querella. Yo no confío en los operadores de Piñera que están en el CDE. Ustedes han llevado reportajes en donde se cuestiona al fiscal nacional por sus operaciones políticos. Yo no confío en esas instituciones”.

“Esperaron a que me inscribiera a candidato a diputado y pusieron una formalización”, indicó. Además, remarcó que su firma está en proyectos para los retiros de pensiones o aumentar los impuestos en la minería: “Siempre he luchado contra los poderosos y esto me genera consecuencias”.

Lee también: ¿Fin al toque de queda? Pdte. Piñera no descartó levantar el Estado de Emergencia

FRVS: “Ratificamos el total apoyo y respaldo a Mulet”

El partido del parlamentario Mulet manifestó que “los antecedentes que fundan esta solicitud, se refieren a hechos acontecidos cuando Jaime Mulet no era diputado ni funcionario público, y en su calidad de abogado particular, recibió la denuncia de vecinos de Tierra Amarilla por casas con daños de diversa consideración producto de las faenas de la minera Candelaria”.

En esa línea, recalcan que “junto al Municipio se contactó a los prestigiosos abogados Bosselin y Briones, quienes estuvieron dispuestos a enfrentar la demanda, hacer los estudios de un proceso largo a través de le extendida práctica de cuota litis, donde reciben un porcentaje en caso de ganar la demanda”.

“Los dueños de la empresa, la transnacional Phelps Dodge, decidió vender Candelaria y contrató a la empresa Imaginacción para generar un acuerdo, que se tradujo en más de 20 mil millones de pesos para la comuna, cuyo municipio tuvo problemas serios de irregularidades en su gestión”, explican desde el partido de Mulet.

Lee también: Ministro de Hacienda reiteró la negativa del gobierno al cuarto retiro: “Tenemos ayudas del Estado”

En tanto, acusaron que “los poderes fácticos que ha enfrentado Jaime Mulet y la bancada FRVS por impulsar los retiros de AFPs y Rentas Vitalicias, el impuesto específico a la minería y ahora con Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda, un nuevo royalty minero, tienen alguna incidencia en que se decidiera revivir este caso por parte del Consejo de Defensa del Estado y pedir su formalización a dos meses de la elección parlamentaria”.

En la misma línea, entregaron su irrestricto apoyo al parlamentario. “La directiva de la FREVS ratifica su total apoyo y respaldo a Jaime Mulet y llamamos a los medios a ser rigurosos en la información del caso. Tenemos total certeza de su alta ética y esperamos coherencia en aliados en no juzgar livianamente estos hechos”.