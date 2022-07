Diputado Jaime Sáez (RD) tras admitir que consume marihuana: “En ningún caso busqué hacer apología del consumo”

Polémica causaron los dichos del diputado de Revolución Democrática Jaime Sáez, quien reveló hace dos semanas que consume cannabis, hecho que volvió a abordar este viernes.

El pasado 12 de julio, el parlamentario por la Región de Los Lagos admitió a la Revista Cañamo que “me gusta la marihuana. Mi pregunta sería: ¿Cuál es el problema? No veo el inconveniente. No me abastezco de manera ilegal. No compro y sólo me la regalan”.

Las palabras del legislador provocaron las críticas de su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, que apuntó a que esto fue una de las razones que tuvieron varios diputados para estar en contra del test de drogas, iniciativa que finalmente se terminó aprobando.

Al respecto, Sáez afirmó que sus palabras fueron con el objetivo de “tomarnos en serio una discusión que es tremendamente relevante para el país porque tiene múltiples derivadas”.

“Por un lado, la criminalización de quienes consumen cannabis y mi entrevista se refería a eso. Pero también a cómo estamos enfrentando el crimen organizado, el tráfico de drogas, la violencia en nuestras poblaciones y la prevalencia de drogas en menores de edad”, agregó.

El representante del Frente Amplio apuntó: “lo que busqué en ningún caso es hacer apología del consumo. No es mi afán. No soy ni el Superman ni el Batman del cannabis. No vengo a hacer ese tipo de discurso”.

“Por el contrario, (quiero) manifestar mi postura personal como ciudadano, pero también cuál es la mirada que deberíamos darle a este tema como país. Es una que se basa mucho en prejuicios y lo más grave es que se trasladan a políticas públicas y decisiones que han demostrado, no sólo en Chile, sino en el mundo entero que son un completo fracaso”, añadió.

Consultado justamente sobre el test de drogas que se implementará entre los parlamentarios, Sáez aseguró que “es más una cacería de brujas. No sabría explicarlo muy bien a qué obedece, pero está bien. Todo lo que tenga que ver con transparencia me parece que es un avance”.

“Tenemos que dar un debate serio, que sea más amplio que simplemente el cannabis”, insistió.