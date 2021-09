Durante la madrugada de este viernes, desconocidos atacaron el monumento al ex presidente Salvador Allende, ubicado en San Joaquín.

Al respecto, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast (JAK), “nunca hemos actuado con violencia, a diferencia de la izquierda intolerante”

“Si aquí hay personas intolerantes que no aceptan que esté la figura de un ex presidente en un lugar, bueno que hablen con el alcalde y que retiren como corresponden la estatua que no les parece, pero lo que no podemos aceptar es la violencia de ningún sector”, aseveró el presidenciable.

En ese sentido, indicó que desde su sector “siempre hemos enfrentado la política con ideas, la razón y la fuerza de la verdad. Nosotros nunca hemos ejercido la violencia física, verbal o virtual”.

Por lo mismo, según sus palabras, “menos desgastaríamos nuestra energía vandalizando imágenes que están en lugares públicos”.

“Así como condeno hasta el día de hoy la vandalización de la imagen de nuestro general Baquedano, condeno también cualquier otro tipo de vandalización”, declaró.

En esa línea, especificó que “si alguien quiere retirar una estatua, como nosotros hemos dicho que queremos retirar la estatua del ex presidente Allende, lo haremos de acuerdo a la ley, nunca por la fuerza”.