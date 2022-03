Durante este miércoles 9 de marzo, en una ceremonia realizada en las dependencias de la Escuela Militar, se hizo efectivo el traspaso de mando entre el comandante en jefe del Ejército (s) Rodrigo Ventura, y su sucesor, Javier Iturriaga.

Lo anterior, luego que el pasado miércoles 2 de marzo, el general Ricardo Martínez renunciara a su cargo tras haber sido citado a declarar en calidad de “inculpado” por la ministra en visita Romy Rutherford, en la investigación del fraude en el Ejército, en la arista relacionada con los “pasajes aéreos”.

En el evento, participó el presidente de la República, Sebastián Piñera, el actual ministro de Defensa, Baldo Prokurica, y su sucesora en el cargo desde el próximo 11 de marzo, Maya Fernández.

“Quiero señalar que me comprometo a poner todas mis capacidades, profesionalismo, sacrificio y patriotismo en el ejercicio de este cargo, el que exige un desempeño acorde a los principios y valores que sustentan nuestra profesión militar, el histórico prestigio de nuestro Ejército y la estricta observancia de la normativa constitucional y legal vigente”, dijo el nuevo alto mando de la entidad castrense.

Por otra parte, tuvo palabras para abordar las indagatorias judiciales que han tenido en el ojo del huracán a los uniformados. La magistrada Rutherford ha procesado a tres ex comandantes en jefe: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2014-2018).

“Continuaremos avanzando en todas aquellas materias que permitan fortalecer la confianza, la credibilidad y la valoración de la sociedad.En tal sentido en las investigaciones judiciales en curso, que afectan a integrantes de la institución en servicio activo o en retiro, seguiremos prestando con la mayor diligencia y transparencia toda la información y colaboración que nos sea requerida. El Ejército tiene un irrestricto apego a la Constitución y las leyes que nos rigen“, detalló.

Los ejes de su administración

Por otra parte, explicó que su periodo estará compuesto por cuatro grandes ejes. El primero de ellos estará enfocado “en nuestro mayor y mejor capital: las personas“. Asimismo, buscará generar “las mejores condiciones para que los hombres y mujeres del Ejército puedan desarrollarse profesional y personalmente, de modo que en el marco de nuestras necesidades puedan vivir su vocación de servicio a Chile”.

Su segundo gran eje temático estará caracterizado por un mando con un “sentido humano en cada uno de los niveles“, estando inspirado en el “respeto, la confianza y en el ejemplo personal de cada uno de los comandantes”.

“Un tercer eje será mantener y acrecentar el alistamiento operacional. Condición necesaria para que podamos cumplir nuestras tareas”, dijo Iturriaga.

“El cuarto eje será la planificación estratégica. En ese sentido, el proceso de modernización que está llevando a cabo el Ejército considera un desarrollo equilibrado y armónico en las diferentes áreas”, sentenció.

Por su parte, Prokurica aseguró tener la “plena convicción” de que el general Iturriaga es “la persona indicada” para conducir el Ejército. “Tengo la convicción, también, de que siempre pondrá a Chile primero”, concluyó el actual secretario de Estado.

Iturriaga y el estallido social

Hasta octubre de 2019, Iturriaga no tenía apariciones mediáticas y la opinión pública no conocía su nombre. No obstante, acaparó todas las miradas tras asumir la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, luego que el presidente de la República, haya decretado Estado de Emergencia por las protestas en el marco del estallido social.

En ese contexto, Sebastián Piñera declaró: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso“. Sin embargo, Iturriaga respondió: “yo soy un hombre feliz, la verdad es que no estoy en guerra con nadie“.

Tras las declaraciones, el oficialismo no tomó de muy buena manera su frase, y desde la oposición, aplaudieron lo señalado, ya que en ese momento, estaría ayudando a aplacar la crisis. Sin embargo, diversos medios nacionales, lanzaron la información de que Iturriaga habría llamado al presidente para pedirle disculpas, y manifestar que no era su intención contradecirlo.