Javiera Iturriaga del Campo se desempeña desde 2020 como jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Chile. A sus 56 años de edad, casado y con cuatro hijos, el pasado 3 de noviembre de 2021, el presidente de la República, Sebastián Piñera, lo nombró como el próximo comandante en jefe del Ejército, cargo que asumirá este 9 de marzo.

Iturriaga será el sucesor de Ricardo Martínez, quien renunció en la jornada de este miércoles a la comandancia en jefe del Ejército, en el marco de la investigación liderada por la ministra Romy Rutherford, quien lo citó a declarar este jueves en calidad de “inculpado” por la arista del Milicogate, que se relaciona con los gastos indebidos en pasajes aéreos.

Por su parte, Iturriaga, ingresó a la Escuela Militar en 1980, forma parte de la rama de infantería del Ejército, es comando, paracaidista y profesor militar.

Con respecto a sus estudios, posee un magíster en Ciencias Militares con mención en Planificación y Gestión Estratégica de la Academia de Guerra del Ejército.

Se desarrolló como comandante de la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores” en el sector de Baquedano, fue comandante de la Brigada de Operaciones Especiales “Lautaro”; y fue director de Operaciones del Ejército y comandante de Educación y Doctrina.

Asimismo, trabajó como agregado militar en Brasil en el año 2014, y como jefe de la Defensa Nacional en la Región del Maule, luego de los incendios forestales que afectaron a la zona en el año 2017.

“El Ejército es una institución permanente de la República de Chile, que ha sido clave para conformar no solo el territorio en que vivimos, sino también la Nación y cultura chilena. Le deseo el mayor de los éxitos al general Iturriaga en la misión que la Patria le ha encomendado durante los próximos cuatro años, y que dice relación con mantener al Ejército en los más altos niveles de profesionalismo y operatividad posibles”, afirmó el ministro Baldo Prokurica tras su designación.

Según informaron desde la Secretaría General del Ejército de Chile, el nuevo comandante en jefe del Ejército, estará en el mando hasta marzo de 2026, una vez que se cumplan cuatro años en el cargo.

El estallido

Hasta octubre de 2019, no tenía apariciones mediáticas y la opinión pública no conocía su nombre. No obstante, acaparó todas las miradas tras asumir la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, luego que el presidente de la República, haya decretado Estado de Emergencia por las protestas en el marco del estallido social.

En ese contexto, Sebastián Piñera declaró: “Estamos en guerra contra un enemigo poderoso“. Sin embargo, Iturriaga respondió: “yo soy un hombre feliz, la verdad es que no estoy en guerra con nadie“.

Tras las declaraciones, el oficialismo no tomó de muy buena manera su frase, y desde la oposición, aplaudieron lo señalado, ya que en ese momento, estaría ayudando a aplacar la crisis. Sin embargo, diversos medios nacionales, lanzaron la información de que Iturriaga habría llamado al presidente para pedirle disculpas, y manifestar que no era su intención contradecirlo.

“Cumplió con lo que se espera de un militar. Lo hizo con sobriedad, con mando, con cercanía de sus hombres y con la convicción de que su misión era devolver el país a la normalidad. Eso se cumplió absolutamente”, dijo Alberto Espina, quien se desempeñaba en ese entonces, como ministro de Defensa.

Las víctimas en manos del Ejército

El informe Anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre el 17 de octubre y el 30 de noviembre, señaló que hubo seis querellas por homicidios, y tres de ellas fueron en contra de efectivos del Ejército.

Asimismo, según el mismo organismo del total de las denuncias realizada por víctimas de violencia sexual, un 3% de los desnudamientos fueron llevados a cabos por personal de la entidad castrense.

Por otra parte, del total de denuncias realizadas por tocaciones, un 8% fueron perpetradas por militares y con respecto a las amenazas de violación, un 20% corresponde a funcionarios del Ejército.