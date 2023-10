“Siempre les he creído”: Javier Macaya se refiere a la acusación de su padre tras emplazamiento en redes

El senador Javier Macaya respondió a un usuario en la red social X (antes Twitter) tras ser emplazado con un mensaje que tenía relación con su padre, Eduardo Macaya.

Cabe recordar que este último se encuentra en prisión preventiva acusado de cuatro delitos de abuso sexual impropio, luego que en julio se rechazara una salida económica para evitar la medida cautelar.

“Créele siempre a tu hijo”, dice la publicación que publicó Hugo Morales, la cual contenía una infografía con una serie de recomendaciones a los padres, para evitar vejaciones y vulneraciones contra sus hijos.

En esa línea, con una dedicatoria dirigida a la familia del actual presidente de la UDI, fue el mismo senador quien decidió responder el mensaje y calificó a su autor como “infeliz”.

Javier Macaya: “Siempre he estado del lado de mis sobrinas”

“Siempre he estado del lado de mis sobrinas. Siempre les he creído y siempre han contado con mi apoyo“, escribió el parlamentario, rompiendo así un largo silencio en torno al caso.

“Lo que tú haces es inventar cosas que solo en tu delirante mente existen y no sabes el daño que generas. Has inventado cosas francamente aberrantes en tus posteos en el último tiempo”, dijo también Macaya.

Senador anunció posibles acciones legales

A lo anterior, agregó que “desconozco la razón pero puedo atribuirla a tus ideas políticas. Solo te digo que eso no puede nublar algo tan básico como no causar daño a menores y tú has superado todos los límites”.

Finalmente, escribió que “para colmo, posteas desde el extranjero para no asumir ninguna responsabilidad legal por el daño que causas, que ciertamente tienes y la vas a tener que asumir cuando corresponda”.

Solo te digo que eres un infeliz. Siempre he estado del lado de mis sobrinas. Siempre les he creído y siempre han contado con mi apoyo. Lo que tú haces es inventar cosas que solo en tu delirante mente existen y no sabes el daño que generas. Has inventado cosas francamente… — Javier Macaya (@javiermacaya) October 10, 2023

Síguenos en