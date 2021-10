El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este martes las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional para la ex subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, imputada por el delito de malversación de caudales públicos.

El detalle de la investigación que llevó adelante la Fiscalía Centro Norte da cuenta de más de 5 mil movimientos financieros investigados, donde Blanco se habría enriquecido con más de $42 millones cuando ejercía dicho cargo durante el primer gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Durante la audiencia, que se extendió por casi ocho horas, la abogada defensora Paula Vial había solicitado inicialmente el sobreseimiento de su representada. Sin embargo, el tribunal dictaminó que esta petición no era viable porque aún restan diligencias pendientes.

“Aquí hay un grupo de personas que se organizaron que tenían una cultura de defraudación, tendientes en este caso, a sustraer el bienes fiscales”, sostuvo el magistrado Darwin Bratti, quien además consideró que “acá existiría una unidad de hecho que tiene por objeto sustraer los bienes que dan cuenta de los gastos reservados del erario público, respecto del cual los imputados se apropiaron y la imputada tendría una participación clara y que sería corroborable”.

Asimismo, el juez aseveró que “no se trata de cualquier institución pública, se trata de una institución pública clave para el desarrollo del estado de derecho en nuestra sociedad como es Carabineros de Chile, entonces cómo se puede explicar que los gastos reversados tendientes a dar la lucha contra el narcotráfico, contra temas de inteligencia contra el terrorismo y otros pudiera terminar en manos de estas personas, eso es inexplicable e insostenible. Además la dinámica con la cual los imputados desarrollaron la acción claramente da cuenta de que existe un concierto de determinada acción”.

De esta manera, la ex ministra de Justicia deberá acudir a firmar a partir del 11 de octubre y sucesivamente, deberá concurrir los primeros 15 días de cada mes en la 17° comisaría de Las Condes.

Además de Blanco, durante la jornada también fueron formalizados los ex generales directores Gustavo González Jure y Bruno Villalobos. Además de los generales en retiro Iván Whipple Mejías, ex director de Finanzas; Flavio Echeverría Cortez, ex jefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros; y Héctor Zúñiga Pailamilla, ex jefe de la Dirección de Presupuesto (Dipres) de la Región Metropolitana.

Sobres con dinero

En la audiencia, Ximena Chong, fiscal jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte, dijo que durante el periodo que comprende su gestión como subsecretaria de Carabineros, de septiembre de 2006 a marzo de 2010, la ex autoridad “se apropió directa y personalmente de caudales públicos provenientes de gastos reservados de Carabineros en moneda nacional con pleno conocimiento de que no le correspondía percibir esas sumas y teniendo en cuenta, con mayor abundamiento, que la Subsecretaría de Carabineros no se encontraba entre las entidades autorizadas para recibir gastos reservados por la ley de Presupuesto del sector público con arreglo al Artículo tercero de la ley 19.863″.

Chong afirmó que esos dineros los “utilizó para distintos fines personales y que le fue entregado mensualmente a través de sobres contendedores de dinero en efectivo en el lugar donde desempeñara sus funciones”.