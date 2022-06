“Nunca me sentí vulnerada por él”: Javiera Díaz de Valdés reveló qué dijo al declarar en caso Nicolás López

Javiera Díaz de Valdés fue uno de los nombres vinculados en redes sociales a los casos denunciados de abuso de Nicolás López. A menos de dos meses de la condena del director, la actriz habló y contó su verdad.

En entrevista con la Revista Ya, la intérprete fue consultada al respecto, y confirmó que el 2018 la llamaron a declarar a la Fiscalía, ya que “fui nombrada en algún momento”.

“Una de ellas (de las denunciantes) me nombró como participante de una fiesta y dijo que posiblemente fui abusada por Nicolás”, relató.

En la misma línea, indicó que “fui a la Fiscalía a responder preguntas: ‘a ti te pasó tal, estuviste tal, conoces a tal’, pero mis respuestas no aportaban, en el fondo, nada en contra de Nicolás López, porque yo no fui abusada por él”.

“Nunca me sentí vulnerada por él. Tampoco sentí que era una persona poderosa o que mi carrera dependía de él. No sé, tuve un relación bastante horizontal con él“, expresó Díaz de Valdés.

“No fui víctima y no tenía nada que aportar en el caso de Nicolás López”, sentenció.

Además, descartó que en el mundo de la actuación nacional se hayan generado grupos entre las actrices que respaldaron al cineasta y quienes lo denunciaron y públicamente lo condenaron.

“Esos bandos fueron creados más bien por los medios. Las actrices en general no tienen una guerra interna. Puede que haya algunas, pero como digo en redes sociales, a mí me parece súper delicado el tema de mandar al linchamiento”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que “creo que la protección tiene que ser con todas las personas que vivieron distintas realidades o verdades en este caso, porque el protagonista de todo este asunto es Nicolás López y no las actrices”.

“Para mí lo fundamental de todo esto -continuó- es que, más allá de las funas, las cosas pasen por un proceso formal que tiene que ver con la justicia y las investigaciones, más allá de las suposiciones de los medios o las redes sociales”.

Finalmente, reflexionó que “este caso es emblemático, porque la gente, espero, irá a la justicia y no trate de hacer justicia por Instagram”.

“Soy especialmente distante con los jefes, con los directores. Siempre lo he sido. Pero hablo por mí. Aunque tampoco nadie me ha hablado ni he visto acoso o conductas de connotación sexual hacia otras actrices. Sí he visto a directores súper pesados haciendo abiertamente bullying a actrices con ninguneos, tonteos y esas cosas“, recordó.

“Lo veía más antes, porque ahora hay más respeto”, concluyó.