Durante la jornada del reciente lunes 14 de marzo, se dio inicio al juicio oral en contra del director de cine Nicolás López, quien está imputado por los delitos de violación, abuso sexual reiterado y ultraje público.

Los ilícitos se comenzaron a investigar en el año 2018, cuando la Revista Sábado de El Mercurio, reveló que el director de Qué pena tu vida, fue denunciado por abusar sexualmente y acosar a varias actrices.

Asimismo, desde el Ministerio Público precisaron que los hechos habrían sido perpetrados entre los años 2004 y 2016, y que en ese contexto, según se ha informado, se solicita una pena de diez años y un día por el delito de violación reiterada, cinco años y un día por abuso sexual reiterado, y 61 días por ultraje público.

En ese mismo sentido, la fiscal regional Lorena Parra, con relación a las pruebas del caso, aseguró que se han recuperado al menos dos mil conversaciones telefónicas borradas.

No obstante, el periodista Rodrigo Fluxá, autor del reportaje que reveló los presuntos abusos de López, en el matinal de Mega, aseguró que diferentes actrices del rubro van a testificar a su favor, lo que según sus palabras, no ha pasado en ningún otro país del mundo, ni siquiera en el caso Harvey Weinstein, sentenciado a 23 años de prisión por delitos similares.

“En la lista de testigos están Paz Bascuñán, Loreto Aravena, Javiera Díaz de Valdés e Ignacia Allamand“, declaró el profesional de las comunicaciones. “Yo no digo que no lo puedan hacer, pero es un tema gremial que debería ser tema entre las actrices, porque claramente este proceso supera a la figura de López, esto va a establecer cómo se va a trabajar en esa industria más adelante”, añadió.

Sin embargo, la actriz Javiera Díaz de Valdés, desmintió que iba a testificar a favor del cineasta, luego de que en su última publicación de Instagram decenas de seguidores comentaron de forma negativa su presunta participación en la investigación.

“Gracias por preguntar en vez de afirmar. Lo valoro mucho. La verdad es que no testifico a su favor. Me involucraron y fui citada por Fiscalía. Mi deber es contestar las preguntas que me hagan con la verdad. Pero para mí es un gran desagrado. Saludos”, escribió en uno de los comentarios.