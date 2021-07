Este jueves, el precandidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, cerró su campaña de cara a las primarias de este domingo 18 de julio.

En ese contexto, la ex militante de Revolución Democrática dedicó unas efusivas palabras para describir al ex ministro de Hacienda.

“Nos decían que no era posible, que no íbamos a marcar. Bueno, ahora Ignacio Briones casi no puede caminar por la calle porque la gente le pide fotos, selfies y autógrafos, le comentan no sólo del 10% sino de muchas cosas más”, señaló la jefa de campaña del abanderado de Evópoli.

Además, aseguró que este domingo “vamos a dar la sorpresa, no sólo por los votos, sino que vamos a mostrar que el futuro de Chile es posible construirlo juntas y juntos”.

Cabe recordar que Briones se verá las caras en la papeletas con los demás presidenciables de Chile Vamos: Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN) y Sebastián Sichel (Independiente). Mientras que en el pacto Apruebo Dignidad, Daniel Jadue (PC) y Gabriel Boric (FA) buscarán un cupo para los comicios de noviembre.